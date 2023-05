Bad Münder - Ein 28-Jähriger mit einer langen Liste von Straftaten ist der Polizei im Landkreis Hameln-Pyrmont ins Netz gegangen. Bei seiner Festnahme in Bad Münder habe der Mann „erheblichen Widerstand“ geleistet, nach den Beamten getreten und versucht, diese anzuspucken, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei der Fahrt zum Amtsgericht Hameln sei er aggressiv gewesen, außerdem habe er sowohl die Richterin als auch seinen Pflichtverteidiger bei der Verkündung des Haftbefehls beleidigt. Der Mann soll allein in den vergangenen zwei Jahren, in denen er mehrere Monate in Haft saß, für über 50 Straftaten verantwortlich sein.

Dazu zählen den Angaben zufolge Hausfriedensbruch, Ladendiebstahl, tätliche Angriffe und Widerstand gegen Beamte sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Am Donnerstag hätten zwei Frauen den wohnungslosen Mann beobachtet, als er versuchte, in Bad Münder in ein verlassenes Haus einzudringen. Dann flüchtete er zu Fuß, Streifenbeamte nahmen ihn aber nach kurzer Fahndung fest.