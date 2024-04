Görlitz - Ein 28-Jähriger ist im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in Görlitz tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wies der Mann Verletzungen im Brustbereich auf. Den Angaben zufolge wurde der 28-Jährige am Montagabend gegen 22.00 Uhr von Zeugen im Eingang des Hauses in der Melanchthonstraße entdeckt. Der hinzugerufene Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Die Kriminalpolizei ermittelt. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten derzeit keine Details genannt werden, hieß es.