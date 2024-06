Gewaltverbrechen im Vogtland: Drei Menschen sind tot. Ein 28-Jähriger gibt an, seine Familie getötet zu haben.

Tirpersdorf - Bei einem Gewaltverbrechen in Tirpersdorf im Vogtland sind drei Menschen getötet worden. Ihre Leichen wurden nach Polizeiangaben am Montagmorgen in einem Einfamilienhaus gefunden. Bei den Opfern handelt es sich demnach um einen 85 Jahre alten Mann, seine 84 Jahre alte Ehefrau und deren 59 Jahre alte Tochter.

Ein 28-Jähriger hatte am frühen Morgen die Polizei per Notruf alarmiert. Dabei habe er angegeben, seine Familie getötet zu haben, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Einsatzkräfte fanden dann die drei Leichen. Jede Hilfe sei zu spät gekommen, erläuterte die Polizeisprecherin.

Bei dem 28-Jährigen handelt es sich laut den Ermittlern um den Enkel bzw. Sohn der Opfer. Er ließ sich am Tatort widerstandslos festnehmen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Am Vormittag sicherten Kriminaltechniker den Tatort.