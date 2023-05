Gardelegen - Eine 29-jährige Frau ist in der Nähe von Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) gegen einen Baum gefahren und gestorben. Aus noch ungeklärter Ursache sei sie mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 188 am Samstagabend zwischen Weteritz und Solpke von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb die Frau noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße war wegen des Unfalls etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt.