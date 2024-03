Berlin - Vier Unbekannte haben am späten Sonntagabend einen 29-Jährigen in Berlin-Mitte ausgeraubt und schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei der 29-Jährige auf der Zolastraße unterwegs gewesen, als ihn ein Unbekannter am Nacken gepackt und mit sich gezogen habe. Daraufhin sollen drei weitere Männer dazugekommen sein. Zu viert sollen sie den 29-Jährigen getreten und geschlagen haben.

Er sei anschließend in ein Auto gezogen worden. Auf der Fahrt sollen ihm die Unbekannten Kopfhörer und Handy abgenommen haben. In der Bahnhofstraße in Blankenfelde endete die Fahrt. Der 29-Jährige sei mit Gesichtsfrakturen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den noch unbekannten Tätern.