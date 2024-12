Flöha - Drei Unbekannte haben im Landkreis Mittelsachsen einen 29-Jährigen verfolgt. Mindestens zwei der Täter schlugen am späten Freitagabend in Flöha auf den Mann ein, wie die Polizei mitteilte. Der 29-Jährige erlitt demnach Verletzungen. Er wurde zur Behandlung in die Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht. Die Täter sollen maskiert gewesen sein. Die Polizei konnte sie trotz eingeleiteter Fahndung zunächst nicht feststellen. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.