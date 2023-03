Dresden - Der diesjährige Saisonbeginn der Dresdner Parkeisenbahn ist für 29 Neulinge eine Premiere. Sie sind am 2. April als Fahrdienstleiter, Zugschaffner, Aufsicht, Sperre oder Zugschaffner erstmals im Einsatz, wie die staatliche Schlösserverwaltung am Freitag mitteilte. Damit alles klappt, hätten sie seit September „fleißig gebüffelt und geübt“. Bevor die beiden ersten Mini-Züge auf die 5,6 Kilometer lange Runde durch den Großen Garten gehen, werden den Angaben nach noch elf Jugendliche, die schon länger dabei sind, nach erfolgreicher Weiterbildung zu Assistenten ernannt.

Mit der Jungfernfahrt am 1. Juni 1950 ist sie eine der ältesten Deutschlands und knapp ein Jahr später die erste Pioniereisenbahn der DDR - die auch als „Kaderschmiede“ für die Reichsbahn galt. In ihrer 74. Saison verkehrt sie bis Ende Oktober jeweils mittwochs bis sonntags, Gäste können an den fünf Bahnhöfen aus- oder zusteigen. Sie wird von zwei Elektro-Akkumulatoren-Loks gezogen - bei guter Witterung kommt an Wochenenden und Feiertagen eine der Dampfloks zum Einsatz.