Gotha - Die Berlin Volleys sind im Viertelfinale des deutschen Volleyball-Pokals ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Beim Zweitliga-Spitzenclub Blue Volleys Gotha setzte sich der Pokalverteidiger am Sonntag mit 3:0 (25:23, 25:19, 25:18) durch, lieferte dabei aber mit zahlreichem Ersatz auf dem Feld über weite Strecken eine mäßige Vorstellung. Zuspieler Johannes Tille wurde hinterher zum wertvollsten Spieler des Siegers gewählt.

Im Halbfinale treffen die BR Volleys nun am 6. Dezember daheim auf die SVG Lüneburg. Das ergab die Auslosung am Samstagabend in Hildesheim. Beide Teams standen sich in der vergangenen Saison bereits im Viertelfinale gegenüber. Die Berliner entschieden das hochdramatische Spiel erst im Tiebreak mit dem zwölften Matchball mit 27:25 für sich.

Berlins Trainer Joel Banks hatte in der mit 900 Zuschauern ausverkauften Goldberghalle von Ohrdruf nahe Gotha größtenteils seine zweite Reihe aufgeboten. Das neu formierte Gästeteam quälte sich mehr schlecht als recht durch die Sätze. Am Ende holte Außenangreifer Robert Täht den ersten Matchball heraus, ein Aufschlagfehler der wacker kämpfenden Gothaer beendete das Spiel schließlich.