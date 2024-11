Fußball-Bundesliga 3:1 in Heidenheim: Wichtiger Sieg für Wolfsburg

Zumindest auswärts läuft's für den VfL. Die Niedersachsen gewinnen in Heidenheim und ziehen in der Tabelle am Ostalb-Club vorbei. Der international so starke FCH gerät in der Bundesliga in Bedrängnis.