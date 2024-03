Berlin - Die Eisbären Berlin stehen im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Dienstagabend gewannen die Hauptstädter das fünfte Viertelfinalspiel gegen die Adler Mannheim mit 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) und setzten sich damit in der Best-of-Seven-Serie mit 4:1 durch. Zach Boychuk erzielte zwei Tore, außerdem traf Julian Melchior für die Berliner, die eine starke kämpferische Leistung zeigten.

Vor 14.200 Zuschauern in der erneut ausverkauften Arena am Ostbahnhof gelang den Hausherren ein perfekter Start: Nach 59 Sekunden verwertete Melchiori eine feine Vorarbeit von Marcel Noebels. Die Berliner waren danach klar überlegen, verpassten es aber ihren Vorsprung auszubauen. So fanden die Gäste in der Endphase des Auftaktdrittels besser in die Begegnung und konnten durch einen Treffer von Matthias Plachta ausgleichen.

Nach der ersten Pause vergaben beide Teams einige gute Gelegenheiten, ehe die Gastgeber von einer doppelten Überzahlsituation profitierten. Boychuk sorgte für die erneute Führung, wieder kam die Vorlage von Noebels. Nachdem die Berliner im Schlussdrittel einige klare Konterchancen ausgelassen hatten, sorgte John Gilmour im Powerplay für den erneuten Ausgleich der Gäste. Doch Boychuk schaffte nach einer energischen Einzelleistung noch für die späte Entscheidung zugunsten der Berliner.