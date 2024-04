Ein Schiedsrichter hält den Puck in der Hand.

Berlin - Die Eisbären Berlin sind nur noch einen Sieg vom Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) entfernt. Am Freitagabend gewannen die Hauptstädter das dritte Halbfinalspiel gegen die Straubing Tigers mit 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) und führen in der Best-of-Seven-Serie nun mit 3:0. Ty Ronning, Yannick Veilleux und Marcel Noebels sorgten mit ihren Toren für den am Ende glücklichen Erfolg der Berliner.

Vor 14 200 Zuschauern in der erneut ausverkauften Arena am Ostbahnhof nutzten die Hausherren nach zerfahrenen Anfangsminuten ihr erstes Powerplay: Straubings Goalie Florian Bugl ließ einen Schuss von Ronning durch die Schoner rutschen. Die Berliner hatten das Spiel nun im Griff, Veilleux baute den Vorsprung aus. Allerdings konnte Cole Fonstad nur 28 Sekunden später für die Gäste verkürzen.

Kurz nach der ersten Pause profitierten die Hausherren erneut von einer Zeitstrafe gegen die Niederbayern. Diesmal war Noebels in Überzahl erfolgreich. Doch die Straubinger fanden wieder eine Antwort: Adrian Klein sorgte für den erneuten Anschlusstreffer. Die knappe Führung der Berliner geriet nun immer wieder in Gefahr. Doch den Hauptstädtern gelang es, selbst eine doppelte Unterzahlsituation ohne Gegentor zu überstehen und das Ergebnis über die Zeit zu bringen.