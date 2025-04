Gemeinsames Training in Gardelegen und Umgebung: Mit der Übung „Bastion Lion“ proben deutsche und niederländische Truppen die Verteidigungsfähigkeit der Nato an der Ostflanke.

3.500 Soldaten bei militärischer Großübung in Sachsen-Anhalt

Gardelegen - Im Rahmen einer großangelegten Gefechtsübung haben deutsche und niederländische Truppen in Gardelegen in der Altmark für den Ernstfall geprobt. Rund 3.500 Soldatinnen und Soldaten waren an der Übung „Bastion Lion“ beteiligt, wie die Bundeswehr mitteilte.

Mit der Übung will die Nato auch ihre Verteidigungsfähigkeit an der Ostflanke stärken. Ziel des Manövers sei es unter anderem, die gemeinsame Einsatzbereitschaft im multinationalen Verbund zu erhöhen. Beteiligt an der Übung sind unter anderem die niederländische 13. Lichte Brigade sowie die deutsche Panzergrenadierbrigade 37 „Freistaat Sachsen“.

Urbaner Kampf und die Elbe im Fokus

Die Übung gliedert sich in zwei Abschnitte: Auf der Elbe trainierten die Soldatinnen und Soldaten der niederländischen Brigade den Kampf um Gewässer sowie das Überwinden etwa von Flüssen oder Seen.

Anschließend wurde in der eigens dafür errichteten Übungsstadt Schnöggersburg im Gefechtsübungszentrum des Heeres trainiert. Dort simulierten niederländische Einheiten den Kampf in dicht bebauten Räumen.