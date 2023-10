Leipzig - In Mittelsachsen hat ein Lottospieler 3,67 Millionen Euro gewonnen. Der Glückspilz hatte alle sieben Zahlen im „Spiel 77“ richtig getippt, wie Sachsenlotto am Montag mitteilte. Er war damit demnach der insgesamt 161. Millionengewinner bei Sachsenlotto. Die Gewinnsummen in der Zusatzlotterie „Spiel 77“ sind gestaffelt und beginnen bei fünf Euro für die richtige Endziffer. Für die korrekte siebenstellige Ziffernfolge sind es mindestens 177.777 Euro.