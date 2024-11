30 beschädigte Autos wurden der Polizei in Crimmitschau und Neukirchen gemeldet. Die Ermittlungen laufen. Die Behörde bittet um Hinweise.

30 Autos bei Zwickau in einer Nacht beschädigt

Crimmitschau - In nur einer Nacht sind in Crimmitschau und Neukirchen (beide Landkreis Zwickau) 30 Autos beschädigt worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 30.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurden unter anderem Schreiben eingeschlagen, der Lack zerkratzt und Dellen in die Fahrzeuge geschlagen.

Die Autos wurden laut Polizei alle in der Nacht zu Mittwoch zwischen 1.00 Uhr und 8.00 Uhr beschädigt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, werde geprüft. Nach Angaben der Polizei zeigten am Mittwochvormittag mehrere Autobesitzer Schäden an. Im Verlauf des Tages meldeten sich weitere Besitzer. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.