Eine Scheune geht nachts in Flammen auf. Die Ursache für den Brand ist zunächst unklar – nun gibt es eine Festnahme.

In Moringen brannte eine Scheune - nun gab es eine Festnahme. (Symbolbild)

Moringen - Nach dem Brand einer Scheune in Moringen (Landkreis Northeim) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, soll der 30-jährige Mann das Gebäude in der Nacht zu Donnerstag vorsätzlich in Brand gesetzt haben. Die Feuerwehr hatte das Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 60.000 Euro

Die Polizei nahm den 30-Jährigen an seiner Wohnanschrift fest und stellte bei einer Durchsuchung elektronische Datenträger und weitere Beweismittel sicher. Der mutmaßliche Täter schwieg bislang zu den Vorwürfen. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen.