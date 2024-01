300.000 Euro von EU für Weiterbildungsschecks in Thüringen

Erfurt - Für die berufliche Weiterbildung von Beschäftigten sind in Thüringen nach Angaben des Landesarbeitsministeriums seit 2021 EU-Gelder in Höhe von rund 300.000 Euro bewilligt worden. Die Mittel stehen für sogenannte Weiterbildungsschecks zur Verfügung, die sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit weniger als 55.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen beantragen können, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Der Europäische Sozialfonds (ESF) unterstützt die Weiterbildung auf diese Weise.

In den vergangenen drei Jahren seien mehr als 350 solcher Schecks bewilligt worden. Der durchschnittliche Förderbetrag je Scheck lag bei 856 Euro. Maximal können die Beschäftigten 1000 Euro erhalten, wobei das Geld in Verbindung mit einem Bildungsurlaub in Anspruch genommen werden kann.