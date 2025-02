In den Backshops von Lidl und Kaufland liegen Produkte aus einer Backfabrik in Halle. Dort soll der Standort ausgebaut werden und neue Jobs entstehen.

Halle - Das Unternehmen Schwarz Produktion will seine Großbäckerei Bonback in Halle erweitern und mehr als 300 Millionen Euro investieren. Zusätzlich zu zwei vorhandenen Backlinien werde ein neues Produktionsgebäude auf zwei Ebenen errichtet, das Platz für weitere Anlagen bietet, teilte das Unternehmen mit. Es entstehe zusätzlich ein automatisiertes Tiefkühl-Hochregallager mit rund 60.000 Paletten-Stellplätzen als neue Logistikdrehscheibe. Die Zahl der Arbeitsplätze solle um mehr als 400 steigen.

Der Ausbau beginne voraussichtlich Anfang 2026, wenn alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Die erweiterte Produktion soll im Laufe des Jahres 2027 aufgenommen werden. Bonback Halle produziert für die Backshops von Lidl und Kaufland.

Schwarz Produktion hatte die Großbäckerei in Halle Anfang 2024 übernommen. In Halle würden seit 2018 von über 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jährlich etwa 150 Millionen Steinofenprodukte hergestellt. Bonback Halle ist einer von fünf Standorten der Schwarz Produktion in Sachsen-Anhalt - es gehören auch die beiden Getränkewerke MEG Jessen und MEG Leißling dazu sowie die Kunststoffproduktion in Roßbach (Braunsbedra). In Weißenfels ist der Verwaltungssitz von Schwarz Produktion.