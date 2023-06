Annaberg-Buchholz - Das Märchenfilm-Festival „fabulix“ wartet dieses Jahr mit einer Deutschland-Premiere und einer großen Party für Fans des Klassikers „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auf. Dazu wird der tschechische Schauspieler Pavel Travnicek erwartet, der in dem Film von 1973 an der Seite von Libuse Safrankova den Prinzen mimte. Er werde in Annaberg-Buchholz für sein Lebenswerk geehrt, teilte die Stadt am Montag mit. Die Teilnehmer des Fan-Abends können im Aschenbrödel- oder Prinzenkostüm tanzen und feiern.

Das Festival bietet vom 5. bis 9. Juli zudem Filmvorführungen und Konzerte. Zu erleben ist die Deutschland-Premiere des Films „Krakonos Geheimnis“, der den Stoff um die Sagengestalt Rübezahl aufgreift. Außerdem ist in einem Konzert der Erzgebirgischen Philharmonie Aue die Filmmusik von „Die unendliche Geschichte“ zu erleben. Insgesamt stehen 31 Filme und knapp 80 Filmvorführungen auf dem Programm. Das Motto des Festivals lautet „Von guten und bösen Mächten“.