Hoyerswerda - Ein 32-Jähriger hat in Hoyerswerda Rettungssanitäter während eines Einsatzes bestohlen. Die Einsatzkräfte waren am Freitagmorgen in die Ratzener Straße gerufen worden und hatten ihr Fahrzeug in der Eile vermutlich nicht vollständig verschlossen abgestellt, wie die Polizei mitteilte. Der Tatverdächtige nutzte das demnach aus und entwendete 170 Euro Bargeld aus einer Geldbörse im Inneren des Rettungswagens.

Eine Anwohnerin beobachtete den Mann, weshalb Polizisten ihn in Tatortnähe stellen konnten. Die Beamten fanden bei dem 32-Jährigen lediglich 75 Euro. Er gab an, bereits diverse Einkäufe getätigt zu haben. Ihn erwartet laut Mitteilung nun ein Strafverfahren.