32-Jähriger schlägt Jugendliche auf dem Schulweg in Meißen

Meißen - Ein 32-Jähriger hat fünf Jugendliche auf dem Schulweg in Meißen (Landkreis Meißen) geschlagen und verletzt. Der Mann wurde von der Polizei gestellt, wie sie am Freitag mitteilte. Demnach alarmierten Zeugen am Donnerstagmorgen die Polizei, weil ein Mann auf der Karl-Niesner-Straße auf fünf Jugendliche im Alter von 13, 14 und 15 Jahren einschlug. Dabei erlitten die Jungen leichte Verletzungen und wurden ambulant behandelt. Laut Polizei waren die Jugendlichen auf dem Weg zur Schule.

Polizisten stellten den 32 Jahre alten Tatverdächtigen in der Nähe. Den Angaben zufolge stand der Mann unter dem Einfluss von Cannabis. Er wurde in eine medizinische Einrichtung gebracht. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt.