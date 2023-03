Halle - Ein 32-Jähriger ist nach einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in Halle an schweren Verletzungen gestorben. Der Mann erlag am Mittwochabend seinen Verletzungen am Oberkörper, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Womit der Mann verletzt wurde, wollte die Polizei aufgrund der laufenden Ermittlungen zunächst nicht mitteilen.

Den Ermittlungen zufolge waren drei Männer in die Auseinandersetzung in einer Wohnung im Oleanderweg am Dienstag verwickelt. Der 32-Jährige soll den Angaben zufolge die beiden anderen Männer angegriffen haben, woraufhin er von seinen Kontrahenten schwer am Oberkörper verletzt wurde. Die beiden Männer wurden festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen Totschlages.