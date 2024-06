Zum dritten Spiel der deutschen Nationalmannschaft werden wieder Tausende Fans am Brandenburger Tor erwartet. Die Veranstalter rechnen mit einem Rekord. Auch das Wetter scheint mitzuspielen.

Deutschland-Fans jubeln beim Public Viewing in der Fanzone am Brandenburger Tor.

Berlin - Mehr als 320.000 Menschen haben seit Beginn der Fußball-EM nach Angaben der Veranstalter die Berliner Fanzonen vor dem Brandenburger Tor und am Reichstag besucht. Mit 60.000 Gästen sei der 15. Juni bislang der besucherstärkste Tag, teilte der Veranstalter Kulturprojekte Berlin mit. An diesem Tag wurde das erste Spiel im Berliner Olympiastadion zwischen Spanien und Kroatien (3:0) ausgetragen. Am Sonntag zum dritten Spiel der deutschen Nationalmannschaft rechnen die Veranstalter mit einem Rekord.

Fanzone am Brandenburger Tor wird erweitert

Für das letzte Gruppenspiel gegen die Schweiz (21:00 Uhr/ARD/Magenta TV) erwarten sie deutlich mehr Fans und erweitern die Fanzone auf der Straße des 17. Juni erstmals. Das Areal vor dem Brandenburger Tor erstreckt sich dann bis zur Bellevueallee. Dadurch können laut Veranstalter insgesamt 70.000 statt 45.000 Menschen das Spiel auf den Fanzonen vor dem Brandenburger Tor und dem Reichstagsgebäude verfolgen.

Auf dem Areal am Reichstag, wo die Kapazität auf 10.000 Gäste beschränkt ist, werden alle Spiele der EM übertragen. Auf der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor ist dies nur der Fall, wenn Deutschland spielt oder es Spiele im Olympiastadion gibt. Beide Bereiche öffnen am Sonntag um 14.00 Uhr.

Schönes Wetter erwartet

Aus Wettersicht steht dem Public-Viewing vom Deutschland-Spiel unter freiem Himmel nicht im Wege: Es soll den ganzen Tag über trocken bleiben. Die Temperatur-Höchstwerte liegen laut Deutschem Wetterdienst im Berliner Raum um 23 Grad.