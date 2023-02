Suhl - Eine 33 Jahre alte Frau ist in Suhl betrunken gegen einen Baum gefahren und dabei leicht verletzt worden. Auch die beiden anderen Insassen des Autos erlitten bei dem Unfall am Samstagabend leichte Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau war mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und frontal gegen den Baum geprallt. Den Angaben zufolge sei bei der Fahrerin eine „deutliche Alkoholisierung“ festgestellt worden. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.