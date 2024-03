Königswartha - Ein 33 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zu Freitag bei Königswartha (Landkreis Bautzen) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der Mann verlor auf der B96 die Kontrolle über sein Auto, kam links von der Straße ab und prallte dort gegen den Baum, wie die Polizei Görlitz am Freitagmorgen mitteilte. Der Fahrer starb demnach noch an der Unfallstelle.

Laut Polizei flogen mehrere Fahrzeugteile durch die Luft, die ein weiteres Auto beschädigten. Der 26 Jahre alte Fahrer sei aber unverletzt geblieben. Eine Spezialfirma rückte den Angaben zufolge an, um die Straße zu reinigen.