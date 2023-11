Weischlitz - Beim Brand einer Dachgeschosswohnung im Weischlitzer Ortsteil Reuth (Vogtlandkreis) ist in der Nacht zum Sonntag ein 33 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehrleute fanden den Mann bewusstlos in der brennenden Wohnung, wie die Polizei Zwickau mitteilte. Er starb den Angaben zufolge noch im Rettungswagen. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben demnach unverletzt. Die Dachgeschosswohnung und die darunterliegende Wohnung sind laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Was der Auslöser des Feuers war, soll nun die Kriminalpolizei ermitteln.