Bis zum Mittag haben in Berlin bereits 33 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Der Wahlsonntag verläuft weitgehend reibungslos - bis auf eine Panne in Wilmersdorf.

In Berlin haben bis zum Mittag xxx der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Berlin - Rund 2,4 Millionen Menschen sind in Berlin zur Wahl aufgerufen - gut ein Drittel von ihnen haben ihre Stimme bis zum Mittag bereits abgegeben. Die Wahlbeteiligung um 12.00 Uhr habe bei 33 Prozent gelegen, teilte die Landeswahlleitung mit. Bei der vorigen Bundestagswahl lag die Quote demnach zu diesem Zeitpunkt bei 25,4 Prozent.

Die höchste Wahlbeteiligung wurde demnach am Mittag im Wahlkreis Treptow-Köpenick gemessen. Hier hatten bereits 35,5 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Die niedrigste Quote zu diesem Zeitpunkt erreichte Neukölln mit 30,1 Prozent.

Zu denjenigen, die bereits gewählt haben, gehört Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner. Er wählte gemeinsam mit seiner Partnerin, Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (beide CDU), in einer Grundschule in Berlin-Kladow.

Der Wahlsonntag verlief bisher weitgehend reibungslos. Zu einer Panne kam es allerdings in Berlin-Wilmersdorf. Dort konnte am Morgen ein Wahllokal in einer Jugendfreizeiteinrichtung nicht wie geplant öffnen. Die Wählerinnen und Wähler wurden zu einer fußläufig etwa 15 Minuten entfernten Sekundarschule geleitet, wo sie ihre Stimme abgeben konnten. Gegen Mittag öffnete das ursprüngliche Wahllokal dann doch noch.

Fast 37.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz

Die Wahlberechtigten können aus 18 Parteien auswählen, die mit einer eigenen Landesliste antreten. Außerdem stehen in den zwölf Berliner Wahlkreisen die Direktkandidaten zur Wahl. Etwa 36.600 Wahlhelfer sollen für einen möglichst reibungslosen Ablauf bei der Stimmabgabe und der anschließenden Auszählung sorgen.

Der Wahltag ist in Berlin bereits der fünfte binnen dreieinhalb Jahren. Bei der Bundestagswahl 2021 und der gleichzeitigen Wahl zum Landesparlament hatte es in Berlin zahlreiche schwerwiegende Pannen gegeben. Die Abgeordnetenhauswahl musste deshalb 2023 komplett, die Bundestagswahl ein Jahr später, in einem Fünftel der Berliner Wahlbezirke wiederholt werden. Im Juni 2024 gab es auch noch die Europawahl.