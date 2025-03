Viele Moore in Niedersachsen sind in einem schlechten Zustand. Wie ein millionenschweres Projekt in der Region Hannover gleich drei Gebiete vor dem Austrocknen bewahren soll.

Mit einer Fördersumme in Millionenhöhe sollen drei Moore in der Region Hannover wiederhergestellt werden. (Symbolbild)

Hannover - Zum Schutz der Moorlandschaft in der Region Hannover stehen zukünftig 34 Millionen Euro zur Verfügung. 10 Millionen davon stammen aus Fördergeldern der EU, wie das Umweltministerium am Vormittag mitteilte. Der Rest werde demnach von der Region selbst und dem Land Niedersachsen bezahlt. „Das ist eine wichtige Investition und europäische Unterstützung für die Wiederherstellung bedrohter Natur, unserer Moore und für ein gutes Klima“, sagte Umweltminister Christian Meyer (Grüne).

Gefördert werden sollen in den kommenden zehn Jahren das Altwarmbüchener Moor, das Rehburger Moor und das Trunnenmoor. Zusammengerechnet haben sie laut Umweltministerium eine Größe von rund 1.840 Hektar. Durch Entwässerungsgräben wurde den Mooren in den vergangenen Jahren das notwendige Wasser entzogen. Die geplante Vernässung soll den Wasserspiegel langfristig wieder steigen lassen. Der im Torf gespeicherte Kohlenstoff kann dadurch weiter im Moor gehalten und C02-Emissionen können dadurch reduziert werden. Auch die vielen vorrangig in Moorgebieten vorkommenden Tier- und Pflanzenarten werden so geschützt.

Moorland Niedersachsen

Für die Umsetzung der Schutzmaßnahmen ist der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) zuständig. Ziel des Projektes sei es, das Regenwasser ganzjährig in den Mooren zu halten. Dafür sollen künftig die vorhandenen Gräben verlegt, verschlossen oder neu angelegt werden. „Als führendes Moorland hat Niedersachsen eine besondere Verantwortung für den Klima- und Naturschutz in Mooren. Ich freue mich, dass wir hier auch in die grüne Infrastruktur investieren“, so Meyer. Niedersachsen verfügt über 484.000 Hektar Moorböden beziehungsweise kohlenstoffreiche Böden und ist damit das moorreichste Bundesland. 30.000 Hektar davon sind im Eigentum des Landes.