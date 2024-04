Kamenz - Bei der Europawahl am 9. Juni können die Menschen in Sachsen zwischen 34 Parteien und politischen Vereinigungen entscheiden. Das seien sechs weniger als bei der letzten Wahl zum EU-Parlament 2019, informierte Landeswahlleiter Martin Richter am Donnerstag. „Der Stimmzettel wird circa 81 Zentimeter lang sein.“ Neben den in Bundes- und Landtag vertretenen Parteien sind darunter auch kleinere, wie zum Beispiel die Partei der Vernunft und die V-Partei für Vegetarier und Veganer. Neu dabei ist auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).

Die Wahl zum Europaparlament ist eine Listenwahl, es gibt keine Direktkandidaten. Jeder Wähler hat eine Stimme. Insgesamt werden in Deutschland 96 Abgeordnete für das Parlament gewählt. In Sachsen sind etwa 3,3 Millionen Menschen bei der Abstimmung wahlberechtigt. Auch 16- und 17-Jährige dürfen mitwählen.