Wechselburg - Der Freistaat unterstützt den Erhalt von Orgel, Altar und Kanzel der St. Ottokirche in Wechselburg (Landkreis Mittelsachsen). Die Kirchgemeinde erhält für die denkmalpflegerischen Maßnahmen 344.300 Euro aus Bundes- und Landesmitteln. Die Kirche, die derzeit restauriert wird, sei „für die ganze Region identitätsstiftend“, sagte Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) laut Mitteilung bei seinem Besuch am Mittwoch in Wechselburg.

Die 1730 bis 1737 nach einem Brand weitgehend neu errichtete Pfarrkirche St. Otto zählt nach Ministeriumsangaben zu den herausragenden Zeugnissen des barocken Kirchenbaus in Sachsen. Als Saalbau mit dreiseitig umlaufenden Emporen sei sie eine typische Vertreterin des protestantischen Kirchenbaus der Barockzeit und die Geschlossenheit ihrer einheitlichen barocken Ausgestaltung selten. Die große Orgel von Johann Jacob Schramm (1724-1808) aus dem Jahr 1781 gilt als bedeutendste Arbeit des Silbermann-Schülers.