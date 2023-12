Hamburg - Sechs Männer, die innerhalb eines Jahres an Schwimmbädern 35 hochwertige Autos gestohlen haben sollen, sind verhaftet worden. Die zwischen 16 und 24 Jahre alten Verdächtigen hätten ihren Opfern vor den Schwimmhallen aufgelauert, um dann gezielt deren Spinde aufzubrechen und mit den Autos davonzufahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach vorläufigen Erkenntnissen sind die Inhaftierten für Autodiebstähle in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zwischen November 2022 und 2023 verantwortlich. Nach umfangreichen Ermittlungen durchsuchte die Polizei am vergangenen Donnerstag die Wohnungen der Männer und vollstreckte vorliegende Haftbefehle.