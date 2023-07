Halle/Saale - Ein 35-jähriger Mann ohne Fahrkarte hat sich am Hauptbahnhof in Halle (Saale) mehrfach geweigert, einen Zug zu verlassen. Er habe starken Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn habe den Mann am Samstagabend mehrfach aus dem ICE verwiesen. Einmal stieg er kurz aus, betrat aber drei Waggons weiter wieder den ICE. Schließlich hätten Bundespolizisten den Mann gefesselt und auf eine Dienststelle gebracht. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen des Erschleichens von Leistungen und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.