Erfurt - An deutschen Auslandsschulen unter Thüringer Schulaufsicht haben 350 junge Menschen im auslaufenden Schuljahr einen Abschluss gemacht. 136 Schülerinnen und Schüler legten dabei das Abitur ab, wie das Thüringer Bildungsministerium am Montag mitteilte. Der Notendurchschnitt betrug 1,9. Bei den 214 Schülern, die ihren mittleren Schulabschluss machten, lag der Notenschnitt bei 2,27.

Die Daten beziehen sich auf deutsche Auslandsschulen in Kopenhagen, Helsinki, Oslo, Stockholm, Warschau, Moskau und St. Petersburg, für die der Freistaat turnusgemäß im Rahmen der Kultusministerkonferenz (KMK) seit 2022 die Schulaufsicht übernommen hat. „Die Arbeit an Auslandsschulen fördert nicht nur die Schülerinnen und Schüler dieser Schulen, sondern repräsentiert auch Deutschland im Ausland und steht für Verständigung und internationale Partnerschaft und Austausch“, erklärte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke). Für Lehrkräfte sei ein Auslandseinsatz eine kulturelle Bereicherung.

Von Mittwoch an trifft sich der Verband Deutscher Lehrer im Ausland in Erfurt zu einer Jahrestagung. Er vertritt die Lehrerinnen und Lehrer an den 135 anerkannten deutschen Schulen im Ausland.

„Besonders die Arbeit in Russland stand in diesem Schuljahr unter schwierigen Vorzeichen“, sagte Holter. Umso glücklicher sei er, „dass die Prüfungen trotz aller Widrigkeiten erfolgreich verlaufen sind und die Schülerinnen und Schüler nun ihren Abschluss in den Händen halten können.“ Nach Ministeriumsangaben lernen rund 85.000 Kinder und Jugendliche an den deutschen Auslandsschulen.