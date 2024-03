Zwickau - Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 72 bei Zwickau hat ein unter Drogeneinfluss stehender Mann Unfallflucht begangen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 36-Jährige mit einem Auto am Dienstagvormittag auf den Sattelzug eines 55-Jährigen aufgefahren und daraufhin in eine Leitplanke geprallt. Der 36-Jährige habe anschließend die Unfallstelle zunächst zu Fuß verlassen. Anschließend habe ihn ein anderes Auto bis zur nächsten Autobahnabfahrt mitgenommen. Kurz darauf wurde er von der Polizei gestellt.

Den Angaben zufolge reagierte ein Drogentest positiv auf Amphetamine. Der Mann kam zur Blutentnahme in ein Krankenhaus und muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 7500 Euro. Die Autobahn war an der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt.