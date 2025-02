In einem Erfurter Wohngebiet ist ein Mann gewaltsam ums Leben gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zum Tathergang.

37-jähriger Mann in Erfurt erstochen

In einem Wohngebiet in Erfurt ist ein Mann erstochen worden, Ermittlungen laufen (Symbolfoto).

Erfurt - Bei einem Streit in einer Wohnung in Erfurt ist ein 37 Jahre alter Mann erstochen worden. Tatverdächtig sei seine gleichaltrige Lebensgefährtin, wie die Polizei mitteilte. Die Frau soll den Mann in dem Streit mit einem Messer tödlich verletzt haben.

Die Frau wurde vorläufig festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt zuvor auf Anfrage mitgeteilt hatte.

Was genau sich in der Nacht ereignete, ist laut Staatsanwaltschaft bislang unklar. Es gebe keine unmittelbaren Tatzeugen. Mithilfe der Spurensicherung werde versucht, den Tathergang zu rekonstruieren. Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung werden laut Staatsanwaltschaft noch erwartet.

Weitere Angaben machten die Ermittlungsbehörden zunächst nicht. Über das Tötungsdelikt hatte zuerst der MDR berichtet.