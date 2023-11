Magdeburg - Ein 37-Jähriger soll an einer Tankstelle in Magdeburg mehrfach den Hitlergruß gezeigt und einen Mann bedroht haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, betrat der Mann am Donnerstagabend in dem Laden der Tankstelle an der Berliner Chaussee.

Nachdem er dort demnach mehrere Male den verbotenen Hitlergruß zeigte, habe er verbal einen Mann bedroht, der gerade sein Auto tankte. Dann sei der 37-Jährige zu einem nahegelegen Fast-Food-Restaurant gegangen. Dort hätten ihn eintreffende Polizeibeamte angetroffen. Der Mann trug keinen gültigen Ausweis mit sich und kam vorübergehend in Polizeigewahrsam.