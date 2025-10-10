Das zweite Oktoberwochenende steht in Weimar traditionell im Zeichen des Zwiebelmarktes. Als „Viehe- und Zippelmarckt“ ist er 1653 erstmals urkundlich erwähnt worden.

Weimar - Leckerer Zwiebelkuchen, kunstvoll gewickelte Zwiebelzöpfe, Strohblumen: Zum traditionellen Zwiebelmarkt erwartet Weimar wieder zehntausende Gäste. Die 372. Auflage des überregional bekannten Volksfestes wird um 12.00 Uhr mit dem Anschnitt eines Zwiebelkuchens eröffnet. In diesem Jahr bauen 450 Händler und Aussteller in der Innenstadt ihre Stände auf. Im Mittelpunkt stehen die Stände der Heldrunger Zwiebelbauern, die den Markt seit vielen Generationen mit ihren typischen rot-weißen Zwiebelzöpfen und anderen Produkten beliefern. 40 Anbieter aus der nordthüringischen Stadt sind in diesem Jahr vertreten.

Musikalisch unterhalten werden die Marktgäste auf acht Bühnen. Im Stadtgebiet kommt es zu weitreichenden Sperrungen für Autofahrer. Shuttle-Busse bringen Besucher zum Markt. Im vergangenen Jahr hatten rund 250.000 Menschen das Traditionsfest besucht.