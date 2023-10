Hannover - Hannover 96 sorgt mit guten Leistungen in der 2. Fußball-Bundesliga für eine Euphorie in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Für das Spiel gegen den 1. FC Magdeburg am Freitag (18.30 Uhr/Sky) rechnet der Club mit mindestens 38.000 Zuschauern. „Mein Empfinden ist, dass wir näher an unsere Fans herangerückt sind“, erklärte 96-Trainer Stefan Leitl am Donnerstag. „Wir benötigen eine gute Energie von den Rängen.“ Mit 15 Punkten rangiert Hannover auf Platz fünf, zwei Zähler hinter einem Aufstiegsrang.

Leitl erinnerte zudem an das 1:3 am vergangenen Spieltag beim 1. FC Kaiserslautern, als die Gastgeber auf dem Betzenberg mit zwei Toren in der Schlussphase noch gewinnen konnten. „Da haben wir leidvoll ertragen müssen, was so ein Stadion bewirken kann“, sagte der 46-Jährige. Gegen Magdeburg soll die Arena in Hannover notfalls für drei Punkte sorgen. „Es ist wichtig, eine gute Stimmung zu haben und ein Stadion, das ein Spiel drehen kann“, betonte Leitl.

Fehlen wird gegen Magdeburg 96-Stürmer Havard Nielsen, der nach einer Roten Karte in Kaiserslautern für zwei Spiele gesperrt wurde. Für ihn dürfte Neuzugang Andreas Voglsammer von Beginn an auflaufen.