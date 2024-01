Berlin - Die Berlin Volleys bleiben in der Volleyball-Bundesliga weiter ohne Niederlage. Der ungeschlagene Tabellenführer behauptete sich am 13. Spieltag auch gegen die Volleys Herrsching mit 3:0 (25:17, 25:18, 38:36). Vor 4253 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle kam Dramatik jedoch erst im dritten Satz auf. Überragender Akteur beim Sieger war Außenangreifer Ruben Schott. Marek Sotola war mit 13 Punkten erfolgreichster Angreifer bei den Gastgebern.

Das Spiel bot bereits einen Vorgeschmack auf das deutsche Pokalfinale, in dem sich beide Mannschaften am 3. März in Mannheim erneut gegenüberstehen.

Nur drei Tage nach ihrem 3:1-Sieg in der Champions League bei Benfica Lissabon imponierten die BR Volleys lange Zeit mit einer selbstbewussten und sehr abgeklärten Vorstellung. Allerdings geriet die Mannschaft im dritten Satz in arge Schwierigkeiten.

Nach Zwischenständen von 5:8 und 10:13 schienen sich die Berliner gefangen zu haben, als Außenangreifer Schott in der Crunchtime mit zwei Assen in Folge für eine 23:21-Führung sorgte. Doch Herrsching erzwang wieder den Gleichstand und läutete damit eine höchst spannende Schlussphase ein. Sieben Satzbälle der Gäste mussten die BR Volleys abwehren und kamen ihrerseits erst mit dem insgesamt achten Matchball zum Erfolg.