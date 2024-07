Auswilderung im September 38 Auerhuhnküken in Thüringer Aufzuchtstation geschlüpft

Seit Jahren kämpft das Auerhuhn in Thüringen ums Überleben. Nun haben die seltenen Vögel Nachwuchs bekommen. Die Küken müssen in der Aufzuchtstation in Ostthüringen zu Kräften kommen.