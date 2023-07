Halle (Saale) - Die Feuerwehr hat 38 Menschen von zwei an einem Wehr in Halle (Saale) festgefahrenen Flößen gerettet. Die beiden Flöße hatten sich am Freitagabend nach Angaben der Wasserschutzpolizei auf der Krone des Kleinen Böllberger Wehrs festgesetzt und konnten nicht wieder flott gemacht werden. Ersten Erkenntnissen nach wurden die Flöße durch die Strömung an das Wehr gesogen, wie ein Polizeisprecher sagte. Einsatzkräfte der Feuerwehr schleppten sie mit Hilfe eines Stahlseils und einer Winde frei. Die Fahrgäste gelangten unverletzt an Land.

Bei den beiden Flößen handelte es sich um gemeldete Fahrzeuge. Der Hintergrund zu der Fahrt der Gruppe über die Saale war dem Polizeisprecher nicht bekannt. Das Befahren des Flusses mit derartigen Fahrzeugen sei legal. Nach dem Unfall wurde wegen der Gefährdung des Schiffsverkehrs ein Strafverfahren eingeleitet.