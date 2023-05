Hermannsburg - Eine 39 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall zwischen Lutterloh und Hermannsburg (Landkreis Celle) ums Leben gekommen. Sie kam am Samstagabend auf der Kreisstraße 17 aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Pkw geriet ins Schleudern und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt. Sie starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort.