In Kreuzberg trifft ein Schuss einen Mann am Fuß. Bei einer Auseinandersetzung soll zuvor Geld von ihm verlangt worden sein.

39-Jähriger in Berlin durch Schuss verletzt

In Berlin ist ein Mann von einem Schuss am Fuß getroffen worden. (Symbolbild)

Berlin - Ein 39-Jähriger ist in Berlin-Kreuzberg von einem Schuss am Fuß verletzt worden. Ein 28-jähriger Tatverdächtiger habe sich später selbst gestellt, teilte die Polizei mit. Die beiden Männer waren am Abend aufeinandergetroffen.

Beide Männer waren am Montagabend aufeinander getroffen. Der 28-Jährige soll sein Gegenüber aufgefordert haben, ihm Geld zu geben. Als der 39-Jährige das ablehnte, habe der Tatverdächtige eine Schusswaffe aus seiner Bauchtasche gezogen haben, hieß es. Diese soll zunächst Ladehemmungen gehabt haben. Schließlich löste sich ein Schuss, der den 39-Jährigen in den Fuß traf. Rettungskräfte versorgten den Mann ambulant.

Die Polizei fand später scharfe Munition am mutmaßlichen Tatort. Der Tatverdächtige wurde vorläufig in Gewahrsam genommen. Die beiden Männer sollen miteinander bekannt und schon in der Vergangenheit aneinander geraten sein.