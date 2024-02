Weilar - In Weilar im Wartburgkreis ist ein 39 Jahre alter Mann bei einem Autounfall gestorben. Er sei am Mittwochmittag mit seinem Auto aus ungeklärter Ursache zwischen Dermbach und Weilar von einer Landstraße abgekommen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Daraufhin sei das Auto frontal gegen einen Baum geprallt. Der 39-Jährige ist den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle gestorben. Die Straße sei für mehrere Stunden gesperrt worden.