4:0 beim Comeback: Niederberger lobt „Geduld“ der Eisbären

Straubing (dpa/bb) – - Mathias Niederberger hat sein Comeback bei den Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) mit einem Shutout gekrönt. „Ich freue mich natürlich, dass ich zurückkommen und der Mannschaft so helfen konnte. Aber die Mannschaft hat mir auch sehr geholfen“, sagte der 28 Jahre alte Goalie nach dem 4:0-Sieg bei den Straubing Tigers auf Magentasport. Der Torhüter hatte die letzten drei Spiele in der DEL verletzungsbedingt verpasst.

Für den letztlich klaren Erfolg in einer lange hart umkämpften Begegnung sah Niederberger einen eindeutigen Grund: „Den Sieg mache ich fest an unserer Geduld, die wir über das ganze Spiel hatten“, sagte er. „Wir lagen 1:0 vorne und mussten alles dafür tun, das zu verteidigen.“ Im Schlussdrittel hätten die Eisbären ihre Chancen dann konsequent genutzt, als die Straubinger „aufmachen“ mussten.

Grund zum Feiern hatte auch Neuzugang Blaine Byron: Der 26 Jahre alte Kanadier, der zuletzt schon als Vorbereiter überzeugt hatte, erzielte seine ersten beiden DEL-Treffer im Eisbären-Jersey. „Ich freue mich und hoffe, dass noch viele folgen werden“, sagte der Angreifer.

Auswärts blieb die Saisonbilanz des deutschen Meisters nach dem dritten Sieg im dritten Spiel makellos, zuhause wartet er aber noch auf den ersten Punkt. Das soll sich am Freitagabend ändern, wenn die Grizzlys Wolfsburg in der Arena am Ostbahnhof gastieren (19.30 Uhr/Magentasport). „Die Mentalität, die wir auswärts haben, sollten wir auch mit nach Hause nehmen“, riet Niederberger vor dem Duell mit dem Finalgegner der vergangenen Saison.