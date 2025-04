Es ist irgendwas zwischen Wissenschaftskommunikation und guter Unterhaltung: In Brandenburg beginnt der vierte Science Slam - an Orten, die keine Hochschulstandorte sind.

Potsdam/Berlin - Auf kreative und unterhaltsame Art etwas über die Wissenschaft lernen können Besucher des 4. Brandenburger Science Slams. Dieser beginnt am 11. April in Schwedt (Uckermark) und endet am 27. Juni in Spremberg (Spree-Neiße), wie das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur mitteilte.

Veranstaltet wird der Science Slam von den Präsenzstellen der Hochschulen des Landes. Diese wollen sie explizit in Regionen ohne Hochschulstandort bringen.

An sieben Terminen können Forscherinnen und Forscher ihre Projekte außerhalb der Hochschulen und Institute vorstellen. Das Publikum stimmt jeweils über den besten der etwa zehnminütigen Beiträge ab. Wissenschaftsministerin Manja Schüle teilte dazu mit: „Gäbe es diese inzwischen sehr erfolgreiche Form der Wissenschaftskommunikation nicht längst, man müsste sie erfinden!“ Das Publikum gehe klüger und bestens unterhalten wieder nach Hause und der Wissenschaft werde eine öffentliche Bühne geboten.

Die Termine:

11. April: Uckermärkische Bühnen Schwedt, Schwedt/Oder (Uckermark)

09. Mai: Hangar-312, Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin)

16. Mai: Orangerie im Schlosspark, Oranienburg (Oberhavel)

23. Mai: Kulturfabrik, Fürstenwalde (Oder-Spree)

23. Mai: Gewerbehof, Luckenwalde (Teltow-Fläming)

06. Juni: Brauhaus, Finsterwalde (Elbe-Elster)

27. Juni: Spreekino, Spremberg (Spree-Neiße)

Beginn ist jeweils um 19.00 Uhr. Die Karten sind kostenlos, sollten aber reserviert werden.