Bei der Langen Nacht der Museen laden Bibliotheken in Deutschland zur Entdeckungstour. Zum ersten Mal auch in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Kuscheltier-Übernachtung, Flohmarkt, Autorenlesung, Oster- und Frühlingsworkshop: Mit vielfältigen Aktionen und Veranstaltungen beteiligen sich über 40 Bibliotheken in Sachsen-Anhalt erstmals an der Nacht der Bibliotheken. Am 4. April öffnen Bibliotheken in ganz Deutschland ihre Türen - auch wissenschaftliche Institutionen, öffentliche Einrichtungen und Spezialbibliotheken in zahlreichen Städten und Gemeinden Sachsen-Anhalts gehören dazu, wie die Staatskanzlei und das Ministerium für Kultur mitteilten.

„Bibliotheken sind nicht nur Orte des Lesens, sondern wahre Kultur- und Wissenszentren, die aktiv zum gesellschaftlichen Leben beitragen. Die große Beteiligung in Sachsen-Anhalt zeigt, wie innovativ und engagiert unsere Bibliotheken sind“, erklärte Staatsminister und Minister für Kultur Rainer Robra (CDU). Eine Übersicht findet sich auf der Internetseite der Langen Nacht der Bibliotheken.