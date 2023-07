Erfurt - Der Brand einer etwa 40 Hektar großen Feldfläche am nördlichen Rand von Erfurt hat einen Schaden von rund 50.000 Euro verursacht. Am Donnerstagabend kam es im Erfurter Ortsteil Mittelhausen aus bislang unbekannter Ursache auf einem Feld zu einem Brand, der mittlerweile gelöscht wurde, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Ein Polizeisprecher sagte am Morgen, dass „Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung“ eingeleitet wurden. Menschen seien nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt worden.