40-Jähriger bedroht Passanten mit Machete und Messer

Riesa - In Riesa soll ein 40-jähriger Mann Passanten mit einer Machete und einem Messer bedroht haben. Alarmierte Beamte hätten den Mann in der Nacht zum Sonntag gestellt, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Drogentest bei dem Mann reagierte positiv auf Cannabis. Im Verlauf der Ermittlungen entdeckte die Polizei in der Wohnung des Mannes zudem weitere Behälter mit geringen Mengen der Droge. Es wird nun wegen Bedrohung und des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.