Wietmarschen - Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle in Wietmarschen (Kreis Grafschaft Bentheim) ist ein Schaden von 400.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, drangen die bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in das Gebäude ein. Sie entwendeten mehrere Solarplatten und Pflanzenschutzmittel.