Zeugen bemerken Feuer an einem Fahrzeug. Einsatzkräfte dämmen die Flammen ein, die nicht nur den Bus in Mitleidenschaft ziehen.

Taucha - Beim Brand eines Reisebusses in Taucha (Landkreis Nordsachsen) ist ein Schaden von fast 400.000 Euro entstanden. Das in der Otto-Schmidt-Straße geparkte Fahrzeug fing in der Nacht aus bislang unbekannten Gründen Feuer, wie die Polizei mitteilte.

Der Bus wurde trotz der Löscharbeiten vollständig zerstört, ein angrenzendes Haus durch die Flammen beschädigt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Nun laufen die Ermittlungen zur Brandursache.